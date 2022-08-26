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  4. Aracında havaya ateş açan İranlı maganda için karar verildi

Aracında havaya ateş açan İranlı maganda için karar verildi

Aracıyla havaya ateş açan, kaldığı rezidansın balkonundan aşağı şişe fırlatan İran uyruklu şahıs için karar verildi.

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