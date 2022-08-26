Anasayfa Video Galeriler Gündem Aracında havaya ateş açan İranlı maganda için karar verildi Aracında havaya ateş açan İranlı maganda için karar verildi 26 Ağustos 2022 Cuma Saat: 23:00 Aracıyla havaya ateş açan, kaldığı rezidansın balkonundan aşağı şişe fırlatan İran uyruklu şahıs için karar verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63092656a40a763402057f53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ümit Özdağ'dan cuma namazında imama ''Atatürk'' tepkisi Yürekleri ağızlara getiren anlar: Seyircilerin gözünün önünde ayı eğitmenine saldırdı Ailesi indi, o kaldı! Halk otobüsünde çocuğu unuttular Şehidin hatırası... Hırsızlar öyle bir şeyi çaldı ki! ''Atatürk’ün anasına söven şerefsiz sarayda ağırlandı'' Genç kadın evinde tilki saldırısına uğradı Tribünde skandal! Türk Bayrağı'nı yaktılar! Kaza sonrası ortalık karıştı İnanılmaz görüntü İstanbul'dan! Camdan içeri atladı ve bir faciayı önledi