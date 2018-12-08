Aracında öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı
08 Aralık 2018 15:10
Aracında öldürülen taksici son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Bayrampaşa’da aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden taksici Nihat Elçi Beylikdüzü’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Elçi için taksici arkadaşları metrelerce uzunlukta araç konvoyu oluşturdu. Bayrampaşa’da aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden taksici Nihat Elçi son yolculuğuna uğurlandı. Elçi için Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet...