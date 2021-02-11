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  3. 11 Şubat 2021 12:30

Aracını polisin üzerine sürüp kaçtı!

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde polisin ''dur'' ihtarına uymayan sürücü, kullandığı aracı polisin üzerine sürerek kaçtı. Kovalamacanın ardından yakalanan ehliyetsiz ve alkollü sürücüye ceza kesildi.

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