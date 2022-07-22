Aracını satmak için öyle bir ilan verdi ki... Gören dönüp dönüp bir daha bakıyor

Malatya’da defalarca satılık ilanı verdiği ancak bir türlü talip bulamadığı aracı için dikkat çeken bir ilan verdi.

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