Anasayfa Video Galeriler Gündem Aracını satmak için öyle bir ilan verdi ki... Gören dönüp dönüp bir daha bakıyor Aracını satmak için öyle bir ilan verdi ki... Gören dönüp dönüp bir daha bakıyor 22 Temmuz 2022 Cuma Saat: 14:35 Malatya’da defalarca satılık ilanı verdiği ancak bir türlü talip bulamadığı aracı için dikkat çeken bir ilan verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62da8b7e93afd778bb1454e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kaya Islahı Tamamlandı, Assos Antik Limanı'ndaki Tesisler Açıldı İşte İstanbul'da yakalanan o İranlı casuslar Cem Adrian Grup Yorum ve Grup İsyan Ateşi için söyledi DEAŞ saflarında çatışan 10 kişi yakalandı Yüzüne kimyasal atılan Merve dehşeti anlattı İstanbul'da kaçak muayenehaneye baskın: Son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar ele geçirildi Kuruyan Marmara Gölü böyle kurtarılacak İstanbul'da olaylı yıkım: Silah sesleri yükseldi! Freni patlayan vinç dehşet saçtı: 2 ölü