Aracını tamir etmeye çalışan sürücü, başka bir aracın çarpmasıyla öldü
12 Ağustos 2019 15:30
Aracını tamir etmeye çalışan sürücü, başka bir aracın çarpmasıyla öldü
Küçükçekmece’de, hararet yapan aracını tamir etmek için inen sürücü, sürücüsü henüz belirlenemeyen başka bir aracın çarpması sonucu yaklaşık 60 metre savrularak, yaşamını yitirdi. Kaza, 01.00 sıralarında Küçükçekmece O-3 Güney TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ve çocuklarıyla yan yolda seyir halinde olan Necati Kara (44) idaresindeki 34 FF 3013 plakalı ticari...