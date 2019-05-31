Aracını yanlış yere park eden sürücü polisi çileden çıkardı
31 Mayıs 2019 19:25
Aracını yanlış yere park eden sürücü polisi çileden çıkardı
Malatya’da aracını yanlış yere park eden ve ehliyetini göstermeyen sürücü polisi çileden çıkardı. Sürücü elindeki megafonla sürücünün hatasını söyleyen polisin üzerine yürüdü. Malatya Nasuhi Caddesi’nde yaşanan olayda polis ekipleri, aracını yasak yere park eden sürücünün ehliyetini istedi. Ehliyetini vermeyen sürücü güçlük çıkarınca, polis elindeki megafonla sürücünün yanlışını herkese...