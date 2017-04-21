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  3. 21 Nisan 2017 23:45

Aracının içinde kalaşnikofla öldürüldü

Gaziantep'te bir kişi aracının içinde,husumetli olduğu şahıslar tarafından kalaşnikof silahla öldürüldü.

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Patlamanın ardından dev çukur oluştu
Patlamanın ardından dev çukur oluştu
Video Galeri
12 şehit verilen helikopterin enkazı kaldırıldı
12 şehit verilen helikopterin enkazı kaldırıldı
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Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı
Şırnak şehitleri memleketlerine uğurlandı
Video Galeri
Cübbeli Ahmet Hoca: Burada bir hinlik görmüştüm
Cübbeli Ahmet Hoca: Burada bir hinlik görmüştüm
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Seydikemerde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Seydikemerde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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Terör örgütünün sığınağında Bingöl haritası ve mühimmat ele geçirildi
Terör örgütünün sığınağında Bingöl haritası ve mühimmat ele geçirildi