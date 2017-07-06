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  3. 06 Temmuz 2017 00:45

Aracının içinde kurşun yağmuruna tutuldu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde aracının içinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

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Otomobil ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı
Otomobil ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı
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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Katar üssü açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Katar üssü açıklaması
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CHPnin yürüyüşüne saldırı hazırlığındaki DEAŞlının yakalanma anı kameraya yansıdı
CHPnin yürüyüşüne saldırı hazırlığındaki DEAŞlının yakalanma anı kameraya yansıdı
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Emniyetten hız ihlaline kamu spotuyla uyarı
Emniyetten hız ihlaline kamu spotuyla uyarı
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Uyuşturucu bağımlısından şok sözler: Annemin ekmek parasıyla aldım, içmezsem ölürüm
Uyuşturucu bağımlısından şok sözler: Annemin ekmek parasıyla aldım, içmezsem ölürüm
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Tarım işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 2 ölü, 7 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet takla attı: 2 ölü, 7 yaralı