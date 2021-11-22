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  4. Aracıyla kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var!

Aracıyla kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var!

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu en az 20 kişi yaralandı.

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