Anasayfa Video Galeriler Gündem Aracıyla kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var! Aracıyla kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var! 22 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 14:11 ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu en az 20 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/619b7acb347274733c764c9b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Soylu, konuşmasına gülen CHP'li Özkoç'a patladı İstanbul'da kuraklık kabusu geri döndü Erzurum'da korkutan deprem Katil zanlısı cezaevinde ölü bulundu Nagehan Alçı canlı yayında maaşına zam istedi Fransız kadınla otele giden Katarlının sonu kötü bitti Hindistan’da sel felaketi: Araçların üzerinde kurtarılmayı beklediler Marmaray'da teknik arıza! Seferler durdu 15 saatlik bekletilme sonrası Türk yolcuların Bulgaristan’a girişine izin verildi