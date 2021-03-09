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  4. Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü intihar etti!

Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü intihar etti!

Samsun'un Terme ilçesinde, 2 araca çarptıktan sonra havaya tüfekle ateş açan minibüs sürücüsü intihar etti.

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