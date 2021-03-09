Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü intihar etti!

200 TL için 16 yaşındaki çocuğa sabaha kadar süren işkence

Tam bin 696 km uçup dönüp o balıkçıyı buldu!

HİSAR-O+ testi geçti! En uzak menzilden tam isabet!

Bakan Soylu ''Pek bilinmeyen bir şey anlatayım'' diyerek açıkladı