Anasayfa Video Galeriler Gündem Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü intihar etti! Araçlara çarpıp, tüfekle rastgele ateş açan sürücü intihar etti! 09 Mart 2021 Salı Saat: 22:45 Samsun'un Terme ilçesinde, 2 araca çarptıktan sonra havaya tüfekle ateş açan minibüs sürücüsü intihar etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6047d058d1ee512f667ef933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Maske takmayı reddetti, 3 bin lira ceza yedi Tayland Başbakanı'ndan şoke eden hareket! Uzman isim açıkladı: Vakalar bir ayda yüzde 63 neden arttı? Almanya'da Türk spikere linç kampanyası Makas atan sürücüyü evire çevire dövdüler! Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti! Sıcak hava balonunda ölüm kalım anları kamerada! Hırsızlık şüphelisi 2 kadın marketi birbirine kattı Malili eski futbolcu Coulibaly'den olay açıklama