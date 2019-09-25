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  3. 25 Eylül 2019 13:20

Araçta sigara içenlere ceza yağdı

Aksaray'da polis ekiplerinin trafikte sigara yasağına ilişkin yaptığı uygulamada, araç içerisinde sigara içen 13 sürücü ve yolcuya 153'er lira para cezası kesildi.

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