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  3. 23 Temmuz 2017 10:50

Araçtan 20 bin liralık ziynet eşyası çaldılar

Kırıkkale’de bir dinlenme tesisinde duran aracın camını patlatan hırsızlar, araç içindeki yaklaşık 20 bin liralık ziynet eşyasını çaldı.

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