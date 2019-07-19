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  3. 19 Temmuz 2019 12:30

Araçtan yola atılan yavru kediyi kadın sürücü kurtardı

Rusya’da hareket halindeki bir araçtan atılan yavru kediyi seyir halindeki başka bir aracın kadın sürücüsü ölümden kurtardı.Rusya’nın Krasnoyarsk şehrinde trafik hızla akarken, bir araçtan yolun ortasına yavru kedi atıldı. Arkadaki aracın kadın sürücüsü ise öndeki araçtan yola atılan kediyi fark edince fren yaptı. Arkasındaki araçlara durumu anlatmaya çalışan kadın, akan trafikten...

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