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  4. Aralık ayında şaşırtan hasat... Yaz güzeli kışın geri döndü

Aralık ayında şaşırtan hasat... Yaz güzeli kışın geri döndü

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Giresun'un Görele ilçesinde bir iş yerinin duvarlarında bulunan asmadaki üzümler, görenleri hayrete düşürdü.

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