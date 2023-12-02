Anasayfa Video Galeriler Gündem Aralık ayında şaşırtan hasat... Yaz güzeli kışın geri döndü Aralık ayında şaşırtan hasat... Yaz güzeli kışın geri döndü 02 Aralık 2023 Cumartesi Saat: 12:55 Güncelleme: 02 Aralık 2023 Cumartesi 12:55 Giresun'un Görele ilçesinde bir iş yerinin duvarlarında bulunan asmadaki üzümler, görenleri hayrete düşürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656aff2222d6646cef006e43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da akıl almaz ''alacaklı-borçlu'' olayı 6 terörist daha etkisiz hale getirildi Liselilerin tezahüratlı kavgası cinayetle bitti 10 milyon TL'lik vurgun çetesi çökertildi İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı ''Dur'' ihtarına uymadı, polisi şehit ediyordu Görgüsüzlüğün geldiği son nokta: Altın iç çamaşırı! Yeni gün yine bir operasyonla başladı: Onlarca gözaltı var Tarladan sofraya gelen tehlike: En fazla Akdeniz'de tespit edildi