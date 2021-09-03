Anasayfa Video Galeriler Gündem Aranan FETÖ'cü Türkiye'ye girerken yakalandı Aranan FETÖ'cü Türkiye'ye girerken yakalandı 03 Eylül 2021 Cuma Saat: 13:45 İstanbul’da, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçan Y.M.K. adlı doktor, yurda girerken havaalanında yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6131fce69bb1717400393eb3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 15 gökdelen kameralar önünde dinamitlerle yerle bir edildi 1 milyar liralık kripto para vurgununda ses kayıtları ortaya çıktı Ünlü iş adamının korumaları belinde silahla şantiye bastı Hakan Ural yardım isteyen vatandaşlarla canlı yayında dalga geçti 20 bin öğretmen ataması yapıldı Ferhan Şensoy'un cenazesinde çirkin saldırı İstanbul'da araç durağa daldı: Yaralılar var ! AK Parti ''Z Kuşağı'' için ''trollemeye'' başladı 10 ilde FETÖ operasyonu