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''Aranıyorum'' deyip cep telefonunu çaldı

Adana’da manzara videosu çeken kameramanın yanına gelen 2 kişi, ’ben aranıyorum, bizi mı çekiyorsun’ diyerek saldırdı. Arbede sırasında telefonu çalınan kameraman şimdi 30 bin lira değerindeki telefonunu arıyor.

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