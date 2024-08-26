''Aranıyorum'' deyip cep telefonunu çaldı

Adana’da manzara videosu çeken kameramanın yanına gelen 2 kişi, ’ben aranıyorum, bizi mı çekiyorsun’ diyerek saldırdı. Arbede sırasında telefonu çalınan kameraman şimdi 30 bin lira değerindeki telefonunu arıyor.

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