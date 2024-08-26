Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Aranıyorum'' deyip cep telefonunu çaldı ''Aranıyorum'' deyip cep telefonunu çaldı 26 Ağustos 2024 Pazartesi Saat: 11:46 Adana’da manzara videosu çeken kameramanın yanına gelen 2 kişi, ’ben aranıyorum, bizi mı çekiyorsun’ diyerek saldırdı. Arbede sırasında telefonu çalınan kameraman şimdi 30 bin lira değerindeki telefonunu arıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66cc40fe945cacba900b0aa7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR O Türkiye'nin ''su'' avcısı: Elindeki tellerle il il, ilçe ilçe su arıyor... 58 bin TL'lik drift kamerada Rus ve Ukraynalıların 3 kaçak okulu daha tespit edildi Adil Öksüz’ü kaçıran şüpheli yakalandı Otomobil sıcakta alev topuna döndü 19 aydır aranıyordu, bulunduğu yer ''pes'' dedirtti Eğirdir Gölü'nün yok oluşu havadan görüntülendi Yumurtalıklarından çıkan kitle 30 yıllık cerrahı bile hayrete düşürdü Burası Türkiye'nin efsaneleriyle tüyler ürperten gölü