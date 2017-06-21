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  3. 21 Haziran 2017 23:45

Arap milyarder yüzen sarayı ile Bodruma geldi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en güçlü şirketlerinden biri olan Bin Jabr Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Saeed Bin Jabr Al Suwaidi, milyon dolarlık yatıyla Bodrum’a geldi.

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Uşakta 17 kedi parçalanmış halde bulundu
Uşakta 17 kedi parçalanmış halde bulundu
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Dronelar Kadir Gecesi için uçtu
Dronelar Kadir Gecesi için uçtu
Video Galeri
Muhtardan örnek davranış
Muhtardan örnek davranış
Video Galeri
Kıyıya vuran balinanın kemikleri incelemeye alındı
Kıyıya vuran balinanın kemikleri incelemeye alındı
Video Galeri
Freni boşalan beton mikseri dereye uçtu
Freni boşalan beton mikseri dereye uçtu
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Polisten Kumkapıda nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
Polisten Kumkapıda nefes kesen uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı