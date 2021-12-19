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Arap turistler Türk lirasıyla böyle dalga geçti

Döviz karşısında Cumhuriyet tarihinin en büyük değer kabını yaşayan Türk Lirası'nı "ti"ye alan Arap turistlerin sosyal medyada paylaştığı videoya tepki yağıyor.

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