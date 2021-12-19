Anasayfa Video Galeriler Gündem Arap turistler Türk lirasıyla böyle dalga geçti Arap turistler Türk lirasıyla böyle dalga geçti 19 Aralık 2021 Pazar Saat: 21:30 Döviz karşısında Cumhuriyet tarihinin en büyük değer kabını yaşayan Türk Lirası'nı "ti"ye alan Arap turistlerin sosyal medyada paylaştığı videoya tepki yağıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61bf7a5bf595b2406a711113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türk Lirası'nın düştüğü durumu gösteren en acı tablo Muharrem Sarıkaya'dan kamera önünde muhabire tokat İstanbul'da şehir magandaları dehşet saçtı! O anlar kamerada Ertuğrul Özkök'ün yeni adresi belli oldu Mansur Yavaş'tan ''çıkar telefonunu'' göndermesi Aracına ''Çok acemiyim'' yazısı asmıştı; kaza yaptı Ali Babacan'dan asgari ücret yorumu: Bir kaç ay sonra... Esenyurt'ta terlik ve kova çalan kadın kameralara yansıdı İstanbul'da facia ucuz atlatıldı