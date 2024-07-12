Anasayfa Video Galeriler Gündem Arap turistlerin Uzungöl keyfi Uzungöl'ün içinde bitti Arap turistlerin Uzungöl keyfi Uzungöl'ün içinde bitti 12 Temmuz 2024 Cuma Saat: 16:37 Güncelleme: 12 Temmuz 2024 Cuma 16:37 Trabzon'un Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl'de 4 Arap turistin gezintiye çıktığı elektrikli golf aracı, göle düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan turistlerden 1'i hafif yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/669131810765adf47e01e637" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hainlerin inine girildi: Onlarca silah ele geçirildi Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş en düşük emekli maaşı zammını açıkladı Eti Krom'un patronundan işçilere tehdit: ''Kapının önüne koyarım'' İstanbul'da vahşet: Boğarak öldürüp, cesedini 6 parçaya böldü THY'den sanatçılara ''valiz'' eziyeti Canlı yayında yanlışlıkla kafasına sıktı Ege Denizi'nde yerli balıkların yerini egzotik türler aldı Kebabın başkentinde ''bedava'' izdihamı İETT otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var