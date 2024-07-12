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  4. Arap turistlerin Uzungöl keyfi Uzungöl'ün içinde bitti

Arap turistlerin Uzungöl keyfi Uzungöl'ün içinde bitti

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Trabzon'un Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl'de 4 Arap turistin gezintiye çıktığı elektrikli golf aracı, göle düştü. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan turistlerden 1'i hafif yaralandı.

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