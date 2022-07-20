Anasayfa Video Galeriler Gündem Araplara gül dağıtan AK Partili başkana ''kendi ülkemizde mülteci olduk'' tepkisi Araplara gül dağıtan AK Partili başkana ''kendi ülkemizde mülteci olduk'' tepkisi 20 Temmuz 2022 Çarşamba Saat: 13:00 Trabzon Ortahisar AK Parti İlçe Başkanı Selaattin Çebi, Trabzon Meydanı’nda şehre gelen Arap turistlere gül dağıttı. Bir vatandaş, “kendi ülkemizde mülteci olduk” sözleriyle tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d7d247f938d139ab015e53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayına damga vuran ''ekonomi'' kavgası: ''TÜİK'e inanmıyorum, ben yaşıyorum!'' Dünya bu görüntüyü konuşuyor: Putin ''yürüyemedi'' Fabrikada üzerine kimyasal dökülen 3 işçi yaralandı İstanbul'un ''tatil'' çöpü 1.200 tonu aştı! Abant Milli Parkı'nda fayton yasaklandı İstanbul'un yıldızı oldu: Ayda 2 milyon test sonuçlandırılıyor Camide dehşet! 17 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü İstanbul'da yabancı uyrukluların ''borç'' tartışması hastanede bitti Hakan Fidan'ın bu görüntüsü sosyal medyayı salladı