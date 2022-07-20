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  4. Araplara gül dağıtan AK Partili başkana ''kendi ülkemizde mülteci olduk'' tepkisi

Araplara gül dağıtan AK Partili başkana ''kendi ülkemizde mülteci olduk'' tepkisi

Trabzon Ortahisar AK Parti İlçe Başkanı Selaattin Çebi, Trabzon Meydanı’nda şehre gelen Arap turistlere gül dağıttı. Bir vatandaş, “kendi ülkemizde mülteci olduk” sözleriyle tepki gösterdi.

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