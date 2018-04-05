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  3. 05 Nisan 2018 16:00

Araştırma görevlisi üniversitede dehşet saçtı: 4 ölü

Eskişehir'deki Osmangazi Üniversitesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi öldü. Araştırma görevlisi olduğu iddia edilen saldırgan, yakalanarak gözaltına alındı.

Bilgin Pro
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