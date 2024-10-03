Anasayfa Video Galeriler Gündem Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Ölü ve yaralılar var 03 Ekim 2024 Perşembe Saat: 12:16 Antalya'da akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Çıkan olaylarda 2 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fe60e154021e6e6f029f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bel ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede hayatının şokunu yaşadı Yalı Çapkını'ndaki ''cinsel ilişki'' iması izleyiciyi kızdırdı Çanakkale'de 2 bin 400 yıllık keşif Bir bitmediler... Bir ''driftçi'' trafik magandası daha kamerada Motosikletli ''Prenses'' hırsızları kamerada 6'ncı kattan düşen kadının mucize kurtuluşu kamerada Bu kıyafet, İstanbul'da sergilendiği gün tam 11,5 milyon TL'ye satıldı Türkiye'nin sular altında kalan tarihi gün yüzüne çıktı Beklenen gün geldi: Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor