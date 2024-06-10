  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Arazi kavgasında üvey annesini öldüren sanığa çifte indirim

Arazi kavgasında üvey annesini öldüren sanığa çifte indirim

Güncelleme:

Muş'ta arazi kavgasında üvey annesini öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yarılanan sanık hakkında "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulandı..

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
20 ilde büyük operasyon: Onlarca gözaltı ve tutuklama var
20 ilde büyük operasyon: Onlarca gözaltı ve tutuklama var
Korkunç olay: Minik bebek süt dolu kovaya düştü
Korkunç olay: Minik bebek süt dolu kovaya düştü
Milli atlet Tuğba Danışmaz Türkiye'ye bir rekor, bir madalya ile dönüyor
Milli atlet Tuğba Danışmaz Türkiye'ye bir rekor, bir madalya ile dönüyor
İstanbul'da kar maskeli cinayet: Bir genç öldürüldü
İstanbul'da kar maskeli cinayet: Bir genç öldürüldü
Türkiye'de 2 dev yılanın düğün dansı kamerada
Türkiye'de 2 dev yılanın düğün dansı kamerada
Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi
Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi
Şanlıurfa'da 2 mahalle, 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı
Şanlıurfa'da 2 mahalle, 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı
TİGEM arazisinde büyük yangın
TİGEM arazisinde büyük yangın
Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'den dans şov
Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'den dans şov