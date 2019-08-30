Arazisin de yer bulamayınca, kayanın üzerine ev yaptı
30 Ağustos 2019 09:25
Arazisin de yer bulamayınca, kayanın üzerine ev yaptı
Rize’de arazilerin engebeli olması ve düz arazı azlığı nedeni ile ortaya ilginç yapılar çıkıyor. Rize’nin Fındıklı yaşayan 72 yaşındaki Reşat Eren’de köyündeki arazisinde ev yapmak için yer bulamayınca evini dev kayanın üzerine yaptı. Rize’de arazi şartların zorlu olması nedeniyle ilginç yapılar ortaya çıkıyor. Arazilerin engebeli olması nedeniyle ilginç fikirlere başvuran Rizeliler farklı...