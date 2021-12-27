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  4. Arbaletli saldırganın ''suikast'' videosu ortalığı karıştırdı

Arbaletli saldırganın ''suikast'' videosu ortalığı karıştırdı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e suikast düzenleneceği iddiasıyla yayınlanan bu video İngiltere'yi karıştırdı.

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