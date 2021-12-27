Anasayfa Video Galeriler Gündem Arbaletli saldırganın ''suikast'' videosu ortalığı karıştırdı Arbaletli saldırganın ''suikast'' videosu ortalığı karıştırdı 27 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 13:25 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'e suikast düzenleneceği iddiasıyla yayınlanan bu video İngiltere'yi karıştırdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c9949c1838d92e5b6af7d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bilim Kurulu üyesi Özlü'den üçüncü doz uyarısı İlber Ortaylı, Muharrem Sarıkaya'nın tokat olayında Fatma Şahin'e destek çıktı Esenyurt'ta suçüstü yakalanan hırsıza meydan dayağı kamerada İstanbul'da 3 kadın, moto kuryeye kabusu yaşattı Fahiş fiyat denetimi yapan zabıta müdürü sosyal medyayı salladı İstanbul'da gençlerin ''ölümüne'' yolcuğu kamerada İstanbul'da hırsızlar öyle bir şey yaptı ki... AVM'de el bombalı saldırgan paniği kamerada Düzce’de mobilya fabrikasında yangın