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  4. Arda Güler resmen Real Madrid'de! İmzayı attı

Arda Güler resmen Real Madrid'de! İmzayı attı

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Dünya devi Real Madrid, Arda Güler'i kadrosuna kattı. Milli futbolcu, 6 yıllık anlaşmaya imza attı.

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