Anasayfa Video Galeriler Gündem Arda Güler resmen Real Madrid'de! İmzayı attı Arda Güler resmen Real Madrid'de! İmzayı attı 07 Temmuz 2023 Cuma Saat: 13:45 Güncelleme: 07 Temmuz 2023 Cuma 13:45 Dünya devi Real Madrid, Arda Güler'i kadrosuna kattı. Milli futbolcu, 6 yıllık anlaşmaya imza attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a7ecc3e6204876df066d23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir ilimizde 120 köye karantina altında! Motosiklet hırsızlarının ''pes'' dedirttiği anlar kamerada! Diyarbakır’daki deprem konutlarının son hali görüntülendi Metrobüste kadın yolcular birbirine girdi Sevgilisiyle gün batımını izlerken feci şekilde can verdi Deprem sonrası enkazlardan çıkarılan araçların akibeti belli oldu Gaziantep'te 4 katlı bina çöktü! Vatandaş etrafa kaçıştı Prof. Dr. Özgür Demirtaş Dolar 2,59 TL iken uyarmıştı Akaryakıt yüklü tankerde patlama