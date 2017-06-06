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  3. 06 Haziran 2017 22:45

'Arda sen cahil bir adamsın'

"Bilal Meşe kadar namuslu, haysiyetli, etik bir gazeteci ben hayatımda tanımadım"

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Samsuna şehit ateşi düştü
Samsuna şehit ateşi düştü
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AK Parti Sözcüsü Ünaldan darbe iddialarına yanıt
AK Parti Sözcüsü Ünaldan darbe iddialarına yanıt
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Uçan tekme öldürdü
Uçan tekme öldürdü
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Pariste silahlı saldırgan dehşeti
Pariste silahlı saldırgan dehşeti
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Trafik kazaları kamerada
Trafik kazaları kamerada
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Tekme atan çocuğu uyarmıştı…
Tekme atan çocuğu uyarmıştı…