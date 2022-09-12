Anasayfa Video Galeriler Gündem Arda Turan futbola veda etti Arda Turan futbola veda etti 12 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 15:45 Arda Turan profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/631f29e22ce72f29ee6a7243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muhabire canlı yayında dayak kamerada Azmin zaferi nedir diye sorarlarsa onu gösterin! Doğuştan bir kolu ve 2 bacağı yok ama... İzmir'de rekor kıran Tarkan'dan konserinden kazandığı para ile bakın ne yapacak Otobüsten inip yumruklaştılar sonra da hiç bir şey olmamış gibi yollarına devam ettiler Leyla ile Mecnun’un ''ben ekonomistim'' sahnesi sosyal medyayı salladı Sosyal medyadaki bu paylaşım olay oldu: ''Özel jetimi gönderiyorum, seni aldırıyorum'' Sosyal medyada şimdi de ''düşük faizli kredi'' tuzağı! Şok itiraf: Suriyelilere telefonla vatandaşlık veriliyor iddiası Prof. Dr. Ersan Şen canlı yayında cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı