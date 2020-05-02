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  3. 02 Mayıs 2020 12:00

Arda Turan'ın yeni adresi sahur programları oldu

Barcelona'ya transferiyle Türkiye'nin gururu olan ancak İspanya serüveni hayal kırıklığıyla sonuçlandıktan sonra popülaritesindeki düşüşle gündemde kalan Arda Turan'ın yeni adresi televizyon kanallarının Ramazan sahur programları oldu.

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