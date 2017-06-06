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  3. 06 Haziran 2017 18:15

Arda'dan FLAŞ karar!

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı ve basın mensuplarını taşıyan uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan, Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

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