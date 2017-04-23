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  3. 23 Nisan 2017 18:20

Ardahanda fırtına can aldı

Ardahan’da fırtına nedeniyle uçan çatı parçalarının isabet ettiği 1 kadın hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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23 Nisan gösterisinde 'Vahdettin' tartışması
23 Nisan gösterisinde 'Vahdettin' tartışması
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Türk Yıldızlarından 23 Nisan şovu
Türk Yıldızlarından 23 Nisan şovu
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Çanakkalede 51 kaçak yakalandı
Çanakkalede 51 kaçak yakalandı
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Nişanlısının bana tecavüz etti dediği genç intihar etti
Nişanlısının bana tecavüz etti dediği genç intihar etti
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Rizeli Heidi o koltuğa geçti
Rizeli Heidi o koltuğa geçti
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Cumhurbaşkanı ve Başbakandan çocuklara sürpriz
Cumhurbaşkanı ve Başbakandan çocuklara sürpriz