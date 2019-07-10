Ardahan’da ki taş ocağında dehşeti yaşayan kişi o anları anlattı
10 Temmuz 2019 11:10
Ardahan’da ki taş ocağında dehşeti yaşayan kişi o anları anlattı
Ardahan’da 3 kişinin öldüğü taş ocağında ki patlamada yaralı olarak kurtulan Adem Demirci yaşadığı korku dolu anları anlattı. Olay, 12 Mayıs günü Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyünde bulunan Salduzlar Beton A.Ş.’ye ait taş ocağında meydana gelmişti. Taş ocağında henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada işçiler Selçuk Yazgan, Murat Çetin ve Taner Sarıvaz feci şekilde can...