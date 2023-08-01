Anasayfa Video Galeriler Gündem Ardahan’da sağanak ve dolu etkisi! Ardahan’da sağanak ve dolu etkisi! 01 Ağustos 2023 Salı Saat: 16:10 Güncelleme: 01 Ağustos 2023 Salı 16:10 Ardahan’da sabah saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c90441b03fee71290a98c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Galata Köprüsü'nde feci kaza! Tramvay seferleri durdu İZDENİZ vapurunda panik anları! Hızını alamayıp kıyıya çarptı Memur sendikaları zam taleplerini açıkladı Karnında gazlı bez unutulduğunu 18 yıl sonra öğrendi Depremin merkezindeki kalıcı konutlar görüntülendi Firari FETÖ'cü yakalandı: ''Biz geri döneceğiz!'' Al sana barınma krizi: 95 yaşında İstanbul'da sokakta kaldı! Milyonların fobisi gerçek oldu: Genç kadın 3 günlük kabus sonrası öldü Yine Esenyurt! Sitede meydan savaşı çıktı