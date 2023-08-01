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Ardahan’da sağanak ve dolu etkisi!

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Ardahan’da sabah saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

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