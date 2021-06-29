Ardahan'da şaşırtan görüntü: Kent bir anda beyaza büründü

Ardahan'da bir anda başlayan dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Uzun süre devam eden dolu hayatı olumsuz etkiledi.

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