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Ardahan'da şaşırtan görüntü: Kent bir anda beyaza büründü

Ardahan'da bir anda başlayan dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Uzun süre devam eden dolu hayatı olumsuz etkiledi.

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