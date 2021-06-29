Anasayfa Video Galeriler Gündem Ardahan'da şaşırtan görüntü: Kent bir anda beyaza büründü Ardahan'da şaşırtan görüntü: Kent bir anda beyaza büründü 29 Haziran 2021 Salı Saat: 22:35 Ardahan'da bir anda başlayan dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Uzun süre devam eden dolu hayatı olumsuz etkiledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60db7600afa7ec00897279e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kılıçdaroğlu: İstanbul’u pis ilişkilere kurban etmeyeceğiz 80 kilo ağırlığındaki kar kütlelerini ücretsiz alıp çuval çuval satıyorlar Birinci dünya savaşı döneminde üretilmişti; Elazığ'da bulundu Köyünü satmak için şimdi de Züğürt Ağa kılığına girdi Polis trafiği savaş alanına çeviren baltalı saldırganın peşinde! Polis ile gazetecinin maske kavgası kamerada Hırsızlıkla suçlanan kadın soyunmaya kalkıştı ''Motorcular dayağı hak ediyor'' deyip dehşeti yaşattı Bitmiyor, bitmiyor... Eski eş dehşeti kamerada