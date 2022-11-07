Anasayfa Video Galeriler Gündem Ardahan'da TOKİ kura çekimi yapıldı Ardahan'da TOKİ kura çekimi yapıldı 07 Kasım 2022 Pazartesi Saat: 14:00 İlk Evim, İlk İş Yerim projesi kapsamında Ardahan'da yapılacak 250 konut için kura çekimi gerçekleştirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6368e553e83d071351020133" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Final maçı kabusa dönüştü: Tam 11 kırmızı kart çıktı! Tek bir fideyle 40 haneli köyün tamamının hayatı değişti İstanbul'daki AVM'de yumruklu kavga İstanbul'da eli silahlı maganda dehşeti! İstanbul'da sağlık çalışanlarına sopalı saldırı Nükhet Duru ile Meltem Cumbul’un sahnedeki dansı olay oldu Ankara merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu Kaçak göçmenleri taşıyan otobüs devrildi Yargı dizisinde 1 dakikalık olay sahne: İzleyicisi de evinde ayağa kalktı