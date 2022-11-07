Ardahan'da TOKİ kura çekimi yapıldı

Necdet Saraç ve Doğan Çağlar arasında canlı yayında ''Togg'' tartışması

Bolu'da can pazarı! Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Erdoğan açılışını yapmıştı ama meğer yolu bile yokmuş

Uğur Dündar bir bağırdı salon buz kesti: ''Beni buna mecbur etmeyin!''