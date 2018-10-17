Arda’nın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
17 Ekim 2018 10:55
Arda’nın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İlk duruşma 30 Ocak 2019’da görülecek.Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgaya ilişkin hazırlanan iddianame İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmanın 30 Ocak 2019’da görülmesine karara veren mahkeme, Turan ve Berkay...