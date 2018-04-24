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  3. 24 Nisan 2018 18:50

Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere AK Parti Genel Merkezi’ne gelen Arınç, "Davet üzerine geldim, Cumhurbaşkanı ile görüşeceğim" dedi. (İHA)

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