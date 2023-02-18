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  4. Arınç'a göre ''bal gibi de yetkisi var''mış!

Arınç'a göre ''bal gibi de yetkisi var''mış!

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Türkiye yaşadığı asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken bir diğer taraftan da 2023 seçimlerinin tarihini tartışmaya devam ediyor. AK Partili Arınç "YSK'nın yetkisi yok" açıklamalarına "bal gibi yetkisi var" yanıtını verdi.

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