Arınç'a göre ''bal gibi de yetkisi var''mış!

Türkiye yaşadığı asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken bir diğer taraftan da 2023 seçimlerinin tarihini tartışmaya devam ediyor. AK Partili Arınç "YSK'nın yetkisi yok" açıklamalarına "bal gibi yetkisi var" yanıtını verdi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f072d46f7de512d80d8d53" allowfullscreen></iframe>