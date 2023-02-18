Anasayfa Video Galeriler Gündem Arınç'a göre ''bal gibi de yetkisi var''mış! Arınç'a göre ''bal gibi de yetkisi var''mış! 18 Şubat 2023 Cumartesi Saat: 09:40 Güncelleme: 18 Şubat 2023 Cumartesi 09:40 Türkiye yaşadığı asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken bir diğer taraftan da 2023 seçimlerinin tarihini tartışmaya devam ediyor. AK Partili Arınç "YSK'nın yetkisi yok" açıklamalarına "bal gibi yetkisi var" yanıtını verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63f072d46f7de512d80d8d53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 278. saat sonra mucize! Enkazdan bir kişi daha sağ olarak çıkarıldı Taha Duymaz ve kardeşinin cansız bedenine ulaşıldı Deprem sonrası oluşan obruk suyu yuttu, dere kurudu! Kabusun kalbine tam donanımlı bin kişilik prefabrik bina İstanbul'da deprem paniği! Soluğu sokakta aldılar Depremzededen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: ''Ben sana 10 bin lira vereyim!'' Depremin 12'nci gününde enkazda yaşam belirtisi! Depremde hasar almayan Kadirli'ye göç başladı 11 bin Mehmetçik'e ''sıla'' izni verildi