  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 01 Kasım 2019 14:05

Arınç'tan damadı için dikkat çeken açıklama

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi AK Partili Bülent Arınç, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle FETÖ’den beraat eden damadı Ekrem Yeter hakkında konuştu.

Video Galeri
Canan Karatay ''sofrada yeri yok'' dedi, üreticiler ayaklandı
Canan Karatay ''sofrada yeri yok'' dedi, üreticiler ayaklandı
Video Galeri
Burcu Esmersoy'un eski kocası, ünlü oyuncuyla yakalandı
Burcu Esmersoy'un eski kocası, ünlü oyuncuyla yakalandı
Video Galeri
Menzil cemaati mensubu Tezcan Tüysüz'ün metroda ilahi okuduğu anlar
Menzil cemaati mensubu Tezcan Tüysüz'ün metroda ilahi okuduğu anlar
Video Galeri
Çakar lamba yasağı başladı, polis denetim yaptı
Çakar lamba yasağı başladı, polis denetim yaptı
Video Galeri
Eminönü'nde peş peşe korkutan patlama
Eminönü'nde peş peşe korkutan patlama
Video Galeri
Rusya ile ortak devriye başladı
Rusya ile ortak devriye başladı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM