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Arınç’tan videolu ''troll'' açıklaması

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Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırı hakkında söyledikleri hakkında bazı “trollerin” kırpılmış video dolaşıma soktuğunu söyleyerek konuşmasıyla ilgili bir video paylaştı.

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