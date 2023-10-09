Anasayfa Video Galeriler Gündem Arınç’tan videolu ''troll'' açıklaması Arınç’tan videolu ''troll'' açıklaması 09 Ekim 2023 Pazartesi Saat: 18:55 Güncelleme: 09 Ekim 2023 Pazartesi 18:55 Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırı hakkında söyledikleri hakkında bazı “trollerin” kırpılmış video dolaşıma soktuğunu söyleyerek konuşmasıyla ilgili bir video paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6524226c9c633a4cf9790cf3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Boşanma kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 12 yaralı Balıkçının oltasına balık yerine bakın ne takıldı Tramvayın önüne düşen kadın hayatını kaybetti Ata tohumları yeşerdi, dev mahsulleri görenler dönüp bir daha baktı Balıkçının oltasına balık yerine bakın ne takıldı Tanju Özcan’ın fotoğrafı çöpe atıldı Marketlerin dans şovcusu Nimet Hoca'nın dönüşü muhteşem oldu Marketten sucuk diye aldı, dışı sucuk içi ise bakın ne çıktı! Otobüste kadın yolculardan şoke eden küfür