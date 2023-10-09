Arınç’tan videolu ''troll'' açıklaması

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, İsrail’in Filistin’e yaptığı saldırı hakkında söyledikleri hakkında bazı “trollerin” kırpılmış video dolaşıma soktuğunu söyleyerek konuşmasıyla ilgili bir video paylaştı.

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