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  4. Arızalanan Tesla önüne gelene çarptı: 2 ölü

Arızalanan Tesla önüne gelene çarptı: 2 ölü

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Çin'de Tesla marka bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Aracın kontrolden çıktığı anlar kameralara yansıdı.

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