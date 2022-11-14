Anasayfa Video Galeriler Gündem Arızalanan Tesla önüne gelene çarptı: 2 ölü Arızalanan Tesla önüne gelene çarptı: 2 ölü 14 Kasım 2022 Pazartesi Saat: 17:30 Güncelleme: 14 Kasım 2022 Pazartesi 17:30 Çin'de Tesla marka bir otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Aracın kontrolden çıktığı anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63725104f3de4b41da2d0d83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bombayı bırakan terörist PYD’li çıktı Beyoğlu saldırısını düzenleyen kadın teröristin yakalandığı ev görüntülendi Taksim kırmızıya büründü! Vatandaşlar akın ediyor Taksim'de hayat normale dönüyor Taksim'deki hain saldırıyı gerçekleştiren terörist böyle yakalandı Taksim'i kana bulayan hainin yeni görüntüleri Bakan'dan tepki çeken sözler: ''Çocuk bile 9 ayda doğuyor'' Taksim'deki patlama anı kamerada İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlama: Çok sayıda yaralı var