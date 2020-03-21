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65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALIĞI OLANLARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
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  3. 21 Mart 2020 17:30

Arjantin'de yasağa rağmen sokağa çıkanları polis kovaladı

Arjantin'de koronavirüs salgını nedeniyle zorunlu karantinaya uymayan ve parklarda gezen kişilerin polis tarafından kovalandığı anlar kameraya yansıdı.

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