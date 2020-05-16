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  3. 16 Mayıs 2020 13:30

Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı!

Arka Sokaklar dizisinin 553. bölümünde koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor. Çoban'ın yakınları hastaneden gelen kötü haberle yıkılıyor.

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