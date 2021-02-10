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  3. 10 Şubat 2021 16:05

Arka Sokaklar'ın Selin komiseri çalınan otomobiline kavuştu

Arka Sokaklar dizisinde rol alan Oya Okar’ın evinin önünden lüks otomobilini çalan hırsızlar yakalandı. Şüphelilerin kaldığı adreste 4 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

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