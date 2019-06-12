Arkadaşının bıraktığı alkol dolu şişeyi su diye satmış
12 Haziran 2019 18:50
Arkadaşının bıraktığı alkol dolu şişeyi su diye satmış
İstanbul Büyükçekmece’de bir büfeden sınava giden küçük kız çocuğu için alınan su şişesinden alkol çıkması olayıyla ilgili açıklamada bulunan işyeri sahibi Metin Türkoğlu, “Arkadaş kurbanı oldum” dedi. Büfecinin arkadaşından alkol dolu su şişesini aldığı anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Büyükçekmece’de bir büfeden sınava giden küçük kız çocuğu için alınan su şişesinden alkol...