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Arkadaşının uyarısını dinlemedi! Feci kaza kamerada

İstanbul Büyükçekmece'de üst geçidi kullanmayıp yoldan karşıya geçmeye çalışan 2 hemşireden biri otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına yansırken, sürücü gözaltına alındı. 

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