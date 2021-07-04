Anasayfa Video Galeriler Gündem Arkadaşının uyarısını dinlemedi! Feci kaza kamerada Arkadaşının uyarısını dinlemedi! Feci kaza kamerada 04 Temmuz 2021 Pazar Saat: 12:35 İstanbul Büyükçekmece'de üst geçidi kullanmayıp yoldan karşıya geçmeye çalışan 2 hemşireden biri otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına yansırken, sürücü gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e180e51d1d8b392c35a943" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tacizle suçladıkları kişiyi otobüste dövdüler Küçük çocuğu araçtan sarkıtan babadan pes dedirten ifade Galatasaray'da, Emre Akbaba'dan 2 yıllık imza! Kim Milyoner Olmak İster'de elenen yarışmacının tavırları geceye damga vurdu Türk kovboy iş başında! Sosyal medya yıkıldı İYİ Parti'den Suriyelilere yeşil ışık: "Kalacak Suriyelilere entegrasyon lazım'' İktidarı eleştiren BBP'li kadın yöneticiye ters kelepçe Sosyal medyada 14 yaşındaki çocuğu taciz etti! Meydan dayağı kamerada Ankara'da dev hortum panik yarattı