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  3. 14 Haziran 2017 21:45

Arkadaşıyla şakalaşırken metrobüs yoluna atladı: O anlar kamerada

Okmeydanı metrobüs durağında arkadaşıyla şakalaşırken aniden yola atlayan çocuğa metrobüs çarptı. Çocuğun ölümden döndüğü feci kaza kameralara yansıdı.

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