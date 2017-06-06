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  3. 06 Haziran 2017 18:15

Arkadaşlarıma gidiyorum dedi otel odasında ölü bulundu

Manisa’da dün akşam ‘arkadaşlarıma gidiyorum’ diyerek evden çıkan gencin cansız bedeni öğle saatlerinde bir otel odasında bulundu.

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