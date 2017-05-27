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  3. 27 Mayıs 2017 13:15

Arnavutköy Yaşam Merkezi'ne kavuşuyor

ARNAVUTKÖY’ÜN ilçe olmasıyla beraber bölgede hissedilen alışveriş merkezi eksikliği Arnavutköy Belediyesi’nin çalışmalarıyla son buluyor.

Video Galeri
İlginç karavan İstanbul yollarında
İlginç karavan İstanbul yollarında
Video Galeri
Siirt şehidi memleketine uğurlandı
Siirt şehidi memleketine uğurlandı
Video Galeri
Singapurda Korkunç kaza kamerada
Singapurda Korkunç kaza kamerada
Video Galeri
Motosikletli dumana boğuldu
Motosikletli dumana boğuldu
Video Galeri
İkizlerin protez bacak sevinci
İkizlerin protez bacak sevinci
Video Galeri
Beton mikserinin köprülü kavşaktan düşme anı kameralara yansıdı
Beton mikserinin köprülü kavşaktan düşme anı kameralara yansıdı