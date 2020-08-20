  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 20 Ağustos 2020 12:10

Arnavutköy'de ev ve iş yerlerini su bastı

İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Arnavutköy'de yolları göle çeviren yağmur sonrası denizde hortum meydana geldi.

Video Galeri
18 ilde yasa dışı bahis operasyonu!
18 ilde yasa dışı bahis operasyonu!
Video Galeri
Adana'da gerçek sanılan dizi çekimine polis baskını!
Adana'da gerçek sanılan dizi çekimine polis baskını!
Video Galeri
Alkollü çıkan taksiciyi ''Ben içirdim'' diye savundu
Alkollü çıkan taksiciyi ''Ben içirdim'' diye savundu
Video Galeri
MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Video Galeri
Korkunç görüntü! Çılgına döndü herkesi öldürecekti!
Korkunç görüntü! Çılgına döndü herkesi öldürecekti!
Video Galeri
Eda Taşpınar aradığı aşkı buldu
Eda Taşpınar aradığı aşkı buldu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM